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  • 11 август 2020 6:48
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В Минске завершился второй день протестов

В Минске завершился второй день протестовВторой день протестов в Минске подошел к концу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

 

По данным агенства, спустя семь часов ожесточенных столкновений протестующих с белорусскими силовиками последним удалось вытеснить граждан с улиц города. Спецподразделения МВД начали покидать центральные проспекты белорусской столицы. Из мест столкновений также выезжают автозаки с задержанными.

 

Одним из последних очагов противостояния стал район Кунцевщина, где участники акции возвели баррикады из бетонных свай и металлической арматуры, перекрыв проспект Притыцкого.

 

10 августа столкновения протестующих с полицией во многих городах Белоруссии возобновились. МВД официально сообщило об одном погибшем. В Минске участники акций протеста строили баррикады и оставляли самодельных противотанковых ежей на дорогах. В ответ силовики применяли спецтехнику, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, был задействован военный спецназ.

 

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.


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