ЦИК Белоруссии объявил победителя выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии огласила итоги выборов президента республики. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.

За Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек, или 9,90 процентов, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Согласно предварительным итогам выборов, за Лукашенко проголосовали 80,23 процента избирателей. Против всех кандидатов высказались 6,02 процента избирателей.

В ЦИК добавили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.

Ранее сообщалось, что, согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал свыше 81 процента голосов, Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.