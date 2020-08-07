В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

Четырнадцать человек погибли, 123 получили травмы, из них 15 — тяжелые при жесткой посадке самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде, штат Керала, сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, Boeing 737 рейсом из Дубая при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части.

В Министерстве авиации Индии сообщили, что на борту находились 174 пассажира, в том числе десять детей, два пилота и пять членов экипажа.

На место аварии направили 24 кареты скорой помощи. На взлетно-посадочной полосе продолжается спасательная операция — пожарные обливают корпус самолета водой. Его двери открыты, спасатели выносят пострадавших через них.

Телеканал NDTV сообщил, что в больницы доставили более 30 человек.

Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян поручил полиции, пожарным и чиновникам «принять срочные меры в связи с авиакатастрофой для спасения и медицинской поддержки».

Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал Национальные силы реагирования на стихийные бедствия «как можно скорее добраться до места и оказать помощь» пострадавшим.



