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  • 7 август 2020 15:07
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Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса

Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавирусаВ будущем мир может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся хуже, чем у пандемии коронавируса.

 

Об этом в своем блоге написал основатель Microsoft Билл Гейтс.

 

Он отметил, что мир потряс глобальный кризис, который привел к трагическому количеству смертей, заставил людей бояться выходить из дома, и вызвал такие экономические трудности, с которыми прошлым поколениям сталкиваться не приходилось.

 

«Он продолжает оказывать влияние на весь мир. Очевидно, я говорю о пандемии COVID-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису - изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», - сказал Гейтс.

 

По его словам, чтобы избежать климатической катастрофы, всем странам надо создавать и внедрять инновации, которые позволят свести к минимуму выбросы парниковых газов.

 

«Чтобы понять, какой ущерб нанесет изменение климата, взгляните на COVID-19 и растяните негативное влияние на гораздо более длительный период», - пояснил Гейтс.

 

Ранее Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса SARS-CoV-2, чтобы продавать вакцину под видом вживляемых в тело микрочипов.

 

Гейтс заявил, что никогда не имел никакого отношения к микрочипам.

 

«Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно», – сказал он.


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