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  • 7 август 2020 14:56
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В Китае зафиксировали смерть от бубонной чумы: изолирована деревня

В Китае зафиксировали смерть от бубонной чумы: изолирована деревняВ Китае от бубонной чумы умер житель региона Внутренняя Монголия. Об этом сообщает CNN.

 

Власти отмечают, что болезнь привела к сбою в системе кровообращения заболевшего. Как заразился пациент, не уточняется.

 

Чтобы обуздать распространение болезни, власти заблокировали деревню Суджи Синьцунь, где жил умерший, и распорядились проводить ежедневную дезинфекцию домов. Район Дамао Баннер переведен на третий из четырех возможных уровней предупреждения чумы.

 

На данный момент не зафиксировано других случаев заражения в деревне. Результаты тестов 9 человек прямого контакта и 26 вторичного показали негативный результат.

 

В издании отмечают, что это второй выявленный случай чумы в Китае в этом году. В июле болезнь зафиксировали в городском округе Баян-Нур, который также расположен во Внутренней Монголии.

 

СПРАВКА. По данным ВОЗ, чума - это инфекционное заболевание, которое передается человеку от блох мелких животных, таких как грызуны.Чума может быть очень тяжелым заболеванием, особенно в ее септических и легочных формах. Летальность может достигать 30% - 100%, если болезнь не лечить.

 

Напомним, 1 июля в Монголии зафиксировали два случая заражения бубонной чумой через мясо сурка. В аймаках (провинциях) Ховд и Баян-Улгий вводят карантин. Установлены 146 лиц прямого контакта и 504 лиц косвенного контакта с заболевшими.


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