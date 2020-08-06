У Ливана нет денег на восстановление после взрыва в Бейруте

У Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте. Страна будет сотрудничать с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр экономики и торговли страны Рауль Нехме, сообщает Aljazeera.

Власти просят помощи у международного сообщества.

"Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов. Нам потребуется время для оценки всего нанесенного урона", - заявил Нехме.

Напомним, из-за взрыва в Бейруте без жилья остались более 300 тысяч жителей; местные власти работают над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.