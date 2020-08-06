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  • 6 август 2020 19:24
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У Ливана нет денег на восстановление после взрыва в Бейруте

У Ливана нет денег на восстановление после взрыва в БейрутеУ Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте. Страна будет сотрудничать с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр экономики и торговли страны Рауль Нехме, сообщает Aljazeera.

 

Власти просят помощи у международного сообщества.

 

"Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов. Нам потребуется время для оценки всего нанесенного урона", - заявил Нехме.

 

Напомним, из-за взрыва в Бейруте без жилья остались более 300 тысяч жителей; местные власти работают над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.


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