Власти Ливана назвали причину взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC international.

По версии властей, на одном из складов порта находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация, уточняет РБК.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб, комментируя эту информацию, сказал: «Я не успокоюсь, пока мы не найдем человека, ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры, оцениваемая в 2750 тонн, находилась на складе в течение шести лет без принятия профилактических мер».

Ливанский президент Мишель Наим Аун заявил о необходимости расследовать произошедшее и наказать виновных, особенно с учетом того, что в отчетах о безопасности говорилось, что в указанном помещении находились легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

По последним данным, число жертв возросло до 78, более 4 тысяч человек госпитализированы с ранениями. Больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. При этом власти Ливана ожидают роста числа жертв, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести и спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов обрушившихся зданий.

Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.