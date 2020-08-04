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  • 4 август 2020 22:45
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В Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина города

В Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина города4 августав столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв врайоне городского порта.На видеокадрах из столицы Ливана видно, как в небо сначала поднимается белый дым, а затем — после сильной вспышки — огромный столб красного дыма, а также значительные разрушения.

Изначально сообщалось, взорвался склад с пиротехникой, однако затем власти объявили, что взорвались другие взрывчатые вещества. По словам очевидцев, взрыв произошел рядом с нефтехранилищем в порту. Перед взрывом был слышен небольшой хлопок, после этого в небо резко поднялся столб красного дыма. В соседних домах и зданиях, а также тех, что находятся в радиусе нескольких километров, были выбиты стекла.

 

Известно о как минимум десяти погибших и сотнях пострадавших, которых доставляют в больницы. Еще больше раненых остаются заперты в своих домах, сообщил глава ливанского Красного креста.

 

Губернатор Бейрута Марван Аббуд назвал взрыв в порту беспрецедентным и сравнил взрыв с ударами по Хиросиме и Нагасаки.Звук бейрутского взрыва был слышен на Кипре - в 250 километрах, сообщило местное телевидение.

 

Премьер-министр Ливана объявил среду днем траура.По его словам, от взрыва пострадала половина города.

 

В Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина городаВ Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина города

В Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина городаВ Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина города

В Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина городаВ Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина города

 В Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина городаВ Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина города

 В Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина городаВ Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина города

 В Бейруте произошел мощный взрыв, от которого пострадала половина города

 

 

 


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