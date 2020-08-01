Российская вакцина показала 100 процентный результат

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев.Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Я могу вам сказать, что первая и вторая фазы испытаний показывают, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день после введения вакцины. Он удваивается после второй попытки. 100% животных тоже выработали иммунитет, - заявил Дмитриев.

Глава фонда также отметил, что вакциной заинтересовались более чем в 20 странах. Он также подчеркнул, что пять стран планируют производить российскую вакцину от коронавируса. Однако Дмитриев считает, что политика мешает разрабатывать вакцину и препятствует поиску решений.

Мы убеждены в необходимости достижения политического «прекращения огня» в отношении вакцины от коронавируса и коронавируса в целом, потому что слишком большая вовлеченность политики препятствует поиску решений, - отметил Дмитриев.

В России вакцину от коронавируса начнут применять уже в середине августа. Первое время она будет применяться избирательно, вакцину получат люди из так называемых групп риска: учителя, врачи, а также более 1500 добровольцев.