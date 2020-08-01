В России завершили клинические испытания вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как передает РИА Новости, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.

«Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора - два месяца для разрешения на проведение клинических исследований», - добавил министр.

Он отметил, что после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», - пояснил Мурашко.

Министр также сообщил, что массовую вакцинацию планируется проводить с октября.

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев. В Минобороны подчеркнули, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа, никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.