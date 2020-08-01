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  • 1 август 2020 21:03
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В России завершили клинические испытания вакцины от коронавируса

В России завершили клинические испытания вакцины от коронавирусаМинистр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

 

Как передает РИА Новости, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.

 

«Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора - два месяца для разрешения на проведение клинических исследований», - добавил министр.

 

Он отметил, что после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

 

«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», - пояснил Мурашко.

 

Министр также сообщил, что массовую вакцинацию планируется проводить с октября.

 

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев. В Минобороны подчеркнули, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа, никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.


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