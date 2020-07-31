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  • 31 июль 2020 12:32
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Прокуратура Швейцарии завела дело против президента ФИФА

Прокуратура Швейцарии завела дело против президента ФИФАПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела.

 

Как сообщает пресс-служба правительства Швейцарии, прокуратура подозревает его в превышении служебных полномочий, нарушении служебной тайны и подстрекательстве к злоупотреблениям.

 

Причиной возбуждения дела стали контакты Инфантино с недавно ушедшим в отставку генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером.

 

Инфантино обвиняют в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями. Уголовное дело возбудили и против главного прокурора кантона Верхний Вале Ринальдо Арнольда. Вместе с ним Инфантино устраивал встречи с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером.

 

Лаубер и Инфантино встречались дважды в 2016 году и в июне 2017 года, когда Лаубер вел расследование коррупционных схем в ФИФА.

 

На прошлой неделе Лаубер подал в отставку после того, как суд установил, что он пытался скрыть факт встречи с Инфантино.

 

Инфантино стал президентом ФИФА в феврале 2016 года, сменив на данной должности Йозефа Блаттера, ушедшего с поста из-за неоднократных коррупционных скандалов в организации. В 2017 году швейцарские правоохранители расследовали 25 дел о коррупции в отношении ФИФА.


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