Прокуратура Швейцарии завела дело против президента ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба правительства Швейцарии, прокуратура подозревает его в превышении служебных полномочий, нарушении служебной тайны и подстрекательстве к злоупотреблениям.

Причиной возбуждения дела стали контакты Инфантино с недавно ушедшим в отставку генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером.

Инфантино обвиняют в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями. Уголовное дело возбудили и против главного прокурора кантона Верхний Вале Ринальдо Арнольда. Вместе с ним Инфантино устраивал встречи с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером.

Лаубер и Инфантино встречались дважды в 2016 году и в июне 2017 года, когда Лаубер вел расследование коррупционных схем в ФИФА.

На прошлой неделе Лаубер подал в отставку после того, как суд установил, что он пытался скрыть факт встречи с Инфантино.

Инфантино стал президентом ФИФА в феврале 2016 года, сменив на данной должности Йозефа Блаттера, ушедшего с поста из-за неоднократных коррупционных скандалов в организации. В 2017 году швейцарские правоохранители расследовали 25 дел о коррупции в отношении ФИФА.