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  • 16 июль 2020 14:50
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Ученые предупредили о сокращении населения Земли к концу века

Ученые предупредили о сокращении населения Земли к концу векаПо оценкам ученых из Университета Вашингтона, численность людей в мире достигнет пика к 2064 году, а затем начнет постепенно сокращаться, чего еще не бывало в современной истории. К 2100 году на Земле будет жить около 8,79 млрд человек, считают исследователи. Причиной потенциального сокращения населения ученые считают рост доступности образования и противозачаточных средств, пишет «Коммерсант».

 

Ученые рассмотрели два возможных сценария изменения численности населения в 195 странах мира в период до 2100 года. Оба сценария учитывают уровень рождаемости и смертности, а также миграцию населения. Но базовый берет в расчет нынешние темпы роста доступности образования и контрацептивов, а альтернативный предполагает, что все страны достигли целей устойчивого развития, поставленных ООН, в вопросах всеобщего образования и доступности противозачаточных средств.

 

Статистическое моделирование позволило исследователям прийти к следующим выводам. Согласно базовому сценарию, население Земли достигнет пика – 9,73 млрд человек – к 2064 году, а затем начнет постепенно сокращаться и к концу века будет составлять 8,79 млрд человек. Альтернативный сценарий предполагает, что пик будет достигнут раньше – в 2045 году, но максимальная численность населения в таком случае будет ниже – 8,79 млрд, а к концу века она и вовсе упадет до 6,29 млрд. Оценки ученых Университета Вашингтона расходятся с прогнозами ООН, которая считает, что к 2100 году на Земле будет жить 10,8 млрд человек.


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