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  • 14 июль 2020 13:04
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В Монголии зафиксирована смерть от бубонной чумы

В Монголии зафиксирована смерть от бубонной чумыВ Монголии зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает ТАСС.

 

Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.

 

Более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин. Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.

 

В начале июля в Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии ничего страшного нет, так как в восточных странах часто возникает такая ситуация и там есть специальные службы, которые на протяжении многих лет предотвращают распространение болезни. Он подчеркнул, что от возбудителя чумы существует вакцина.


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