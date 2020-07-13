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  • 13 июль 2020 16:35
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Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот

Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборотВакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа. Сроки назвал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (НИИ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 июля.

 

Он уточнил, что вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после этого институт подаст документы на регистрацию разработки.

 

По его словам, частные компании начнут производить вакцину в начале-середине сентября. При этом купить ее в аптеках в ближайшее время, скорее всего, не удастся, полагает он.

 

Накануне директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил о завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. Отмечалось, что в целом вакцина переносится добровольцами хорошо. Ранее он сообщил, что препарат не содержит частей коронавируса.


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