В Петербурге четверо узбекистанцев задержаны за нападения на таксистов

Злоумышленников обвиняют в преступлении по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере".



Прокуратура Красносельского района выдвинула обвинение в отношении четырех граждан Узбекистана, сообщают в госоргане Санкт-Петербурга.Согласно данным следствия, в период с декабря 2019-го по январь 2020-го преступники вызывали такси и в качестве остановки указывали безлюдное место.

Когда водитель довозил их до места назначения, они группой на него нападали. В качестве оружия использовались удавки и другие предметы. Затем преступники похищали имущество таксиста и автомобиль. Их удалось задержать в январе.

Злоумышленников обвиняют в преступлении по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере".

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красносельский районный суд. Об этом сообщает Спутник.уз