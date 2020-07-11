» » » В Петербурге четверо узбекистанцев задержаны за нападения на таксистов
﻿
  • 11 июль 2020 14:46
  • 135

В Петербурге четверо узбекистанцев задержаны за нападения на таксистов

Злоумышленников обвиняют в преступлении по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере".

 

В Петербурге четверо узбекистанцев задержаны за нападения на таксистов

 

Прокуратура Красносельского района выдвинула обвинение в отношении четырех граждан Узбекистана, сообщают в госоргане Санкт-Петербурга.

Согласно данным следствия, в период с декабря 2019-го по январь 2020-го преступники вызывали такси и в качестве остановки указывали безлюдное место.

 

Когда водитель довозил их до места назначения, они группой на него нападали. В качестве оружия использовались удавки и другие предметы. Затем преступники похищали имущество таксиста и автомобиль. Их удалось задержать в январе.

 

Злоумышленников обвиняют в преступлении по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере".

 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красносельский районный суд. Об этом сообщает Спутник.уз


Похожие статьи:
﻿
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек

При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек

Международные Новости
﻿
Исламисты из Таджикистана готовили теракт в ФРГ

Исламисты из Таджикистана готовили теракт в ФРГ

Международные Новости
﻿
Камера сняла, как бандиты обстреляли мужчину и отняли у него 30 млн

Камера сняла, как бандиты обстреляли мужчину и отняли у него 30 млн

Международные Новости
﻿
ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Лондоне

ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Лондоне

Международные Новости / Проишествия
﻿
Преступники захватили 30 заложников в ювелирном салоне Сан-Паулу

Преступники захватили 30 заложников в ювелирном салоне Сан-Паулу

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика