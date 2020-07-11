» » » В США мать, чтобы спасти ребенка, выкинула его из окна горящего дома
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  • 11 июль 2020 13:48
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В США мать, чтобы спасти ребенка, выкинула его из окна горящего дома

Бывший морской пехотинец в США пустил в ход свои навыки игры в футбол, когда поймал трехлетнего мальчика, выброшенного матерью из горящего здания. 

 

В США мать, чтобы спасти ребенка, выкинула его из окна горящего дома

 

Реакция мужчины была молниеносной — и спасла 3-летнему Джеймисону Лонгу, находившемуся на балконе третьего этажа, жизнь.

 

28-летний Филип Блэнкс из Финикса бросился к пылающему дому, едва услышав крики о помощи, и увидел, как мать Джеймисона бросает ребенка вниз в отчаянной попытке спасти мальчику жизнь.

 

Филипу не составило труда поймать малыша, «вращавшегося как пропеллер» во время падения: о себе напомнили годы учебы в колледже, когда Блэнкс был принимающим в футбольной команде.


В интервью ABC мужчина отметил, что действовал «инстинктивно».

 

«Я ни о чем особо не думал. — вспоминает бывший морпех — Я просто отреагировал: сделал, что сделал».

 

«Я научился неплохо ловить [мяч], играя в футбол, так что отчасти за это нужно благодарить именно его. Но, в первую очередь, я благодарен службе в Морской пехоте, где меня научили спасать жизни».

 

«Я не герой. Я просто человек, выполняющий свой долг».

 

Филип добавил, что настоящий подвиг совершила 30-летняя мать Джеймисона Рэйчел, погибшая в пламени и «пожертвовавшая собой ради спасения детей».

 

«Рэйчел была матерью, женой, сестрой, дочерью и внучкой, — говорится на странице GoFundMe, собравшей в поддержку семьи уже $43 тыс. — которая умела получать удовольствие от жизни как никто другой. Она была  героиней и совершила величайшую жертву, какую мать только может совершить ради своих детей».

 

Джеймисон, его 8-летняя сестра и еще одна женщина, пострадавшая в пожаре, были доставлены в больницу. У всех троих ожоги, однако, ожидается, что они выживут. Об этом пишет Даракчи.уз


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