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  • 10 июль 2020 15:28
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В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавирусаНачалась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

 

Тесты начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти – второй, передает РИА Новости.

 

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте - им позднее введут второй компонент вакцины.

 

Первую группу 15 июля после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. Сейчас их состояние хорошее, «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается».

 

Второй группе добровольцев 13 июля введут второй компонент, что должно способствовать закреплению иммунитета, поясняет ведомство.

 

Полученные данные, как отмечается, «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».


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