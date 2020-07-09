Мусульмане помогли семье девочки, пострадавшей от брошенной бутылки в Подмосковье

Инцидент произошел вечером 1 июля на улице Бульвар Космонавтов. Из окна дома был выброшен пакет с бытовым мусором, когда по тротуару шла семья Махмадраджабовых.



Мусульмане Красногорска оказали помощь семье девочки, которая пострадала от брошенной бутылки. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области.

Инцидент произошел вечером 1 июля на улице Бульвар Космонавтов. По данным ДУМ, трое мальчиков выбросили из окна пакет с бытовым мусором, когда по тротуару шла семья Махмадраджабовых. В пакете была стеклянная бутылка, которая попала в голову четырехлетней Амине. Ее прооперировали и перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас девочка в сознании.

Как отметили в пресс-службе ДУМ, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина с первых дней взяла ситуацию под личный контроль и оказала семье Махмадраджабовых всю необходимую помощь.





"Мусульмане Красногорска, сочувствуя маленькой Амине и ее семье, решили поддержать их морально и материально. Седьмого июля председатель мусульманской общины Красногорска имам-хатыб Ильгам Садыгов встретился с отцом девочки Миъроджиддином Махмадраджабовым, который работает врачом в одной из поликлиник города. Ильгам-хазрат передал ему финансовую помощь и заверил, что все мусульманское сообщество Подмосковья пребывает в молитвах за здоровье Амины", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что отец девочки поблагодарил имама и всех мусульман за помощь и поддержку.