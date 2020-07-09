Мусульмане помогли семье девочки, пострадавшей от брошенной бутылки в Подмосковье

Инцидент произошел вечером 1 июля
на улице Бульвар Космонавтов. Из окна дома был выброшен пакет с
бытовым мусором, когда по тротуару шла семья Махмадраджабовых.
Мусульмане Красногорска оказали помощь семье девочки, которая пострадала от брошенной бутылки. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области.
Инцидент произошел вечером 1 июля на улице Бульвар Космонавтов. По данным ДУМ, трое мальчиков выбросили из окна пакет с бытовым мусором, когда по тротуару шла семья Махмадраджабовых. В пакете была стеклянная бутылка, которая попала в голову четырехлетней Амине. Ее прооперировали и перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас девочка в сознании.
Как отметили в пресс-службе ДУМ, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина с первых дней взяла ситуацию под личный контроль и оказала семье Махмадраджабовых всю необходимую помощь.
Отмечается, что отец девочки поблагодарил имама и всех мусульман за помощь и поддержку.