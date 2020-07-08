Третий человек в мире излечился от ВИЧ

Ученые сообщили о новом вероятном случае полного излечения от ВИЧ-инфекции с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, что делает их уязвимыми для иммунитета. Об этом сообщает издание Science.

Пациентом стал 36-летний мужчина из Бразилии, которого окрестили Пациентом из Сан-Паулу. Курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в его крови. Также до чрезвычайно низких уровней опустилось число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. У большинства людей, принимающих антиретровирусные препараты и прекративших курс лечения, вирусная нагрузка вновь начинает возрастать в течение нескольких недель.

Однако пока ученые не знают точно, действительно ли Пациент из Сан-Паулу излечился от ВИЧ. Пока что ученые не исследовали лимфатические узлы и ткани кишечника, чтобы подтвердить отсутствие вируса.

Победить ВИЧ трудно, поскольку патоген, как и другие ретровирусы, встраивает свой генетический материал в ДНК человеческих клеток, что дает ему возможность находиться в состоянии покоя, избегая иммунной системы. Исследователи разработали несколько стратегий очистки таких вирусных резервуаров, однако ни одна из них не оказалась эффективной. Кроме того, сообщения о некоторых случаях излечения после антиретровирусной терапии, оказались преждевременны. Например, ребенок из штата Миссисипи считался вылеченным, однако через два года после прекращения приема препаратов, вирус вновь появился в его организме.

На настоящий момент подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ. Американец Тимоти Рэй Браун и Лондонский пациент перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. Однако это дорогой и рискованный подход, который не всегда срабатывает.