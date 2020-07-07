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  • 7 июль 2020 17:06
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В Японии из-за ливней погибло более 50 человек

В Японии из-за ливней погибло более 50 человекВ Японии из-за ливней погибли 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 пропали без вести, сообщило издание РБК со ссылкой на телеканал NHK.

 

По данным телеканала, причиной гибели людей становились наводнения и селевые потоки. Так, двух пожилых жителей смыло в машине в реку, еще один человек был унесен в море. 14 из 49 погибших — постояльцы дома престарелых Сендзюэн, который затопило после прорыва дамбы.

 

Продолжительные ливни привели к тому, что река Кума вышла из берегов и разрушила одну из дамб. Около 6100 тысячи домов вдоль реки были затоплены, разрушено 11 мостов.

 

Сейчас власти Японии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. В нескольких префектурах продолжаются поисково-спасательные работы, работают не только экстренные службы, но и 10 тысяч мобилизованных военных.

 

Для 1,28 миллиона человек в четырех префектурах — Фукуока, Кумамото, Нагасаки и Оита — на юго-западе Японии рекомендована эвакуация.


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