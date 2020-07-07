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  • 7 июль 2020 11:50
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Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19, обогнав Россию

Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19, обогнав РоссиюВ Индии выявлены более 700 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По этому показателю страна вышла на третье место в мире, опередив Россию, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

 

На утро 7 июля в Индии зарегистрировано 719 664 случаев COVID-19, умерли более 20 тыс. человек.

 

Лидером среди стран по количеству случаев заражения остаются США, где заболели более 2,9 млн граждан и умерли 130 тыс. человек.

 

На втором месте Бразилия, где коронавирусом заразились 1,6 млн человек, умерли более 65 тыс. человек. В России более 686 тыс. заболевших и 10 тыс. умерших.

 

Всего в мире коронавирусом заболели 11,6 млн человек. Умерли 538 тыс. человек.


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