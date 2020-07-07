Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19, обогнав Россию

В Индии выявлены более 700 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По этому показателю страна вышла на третье место в мире, опередив Россию, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

На утро 7 июля в Индии зарегистрировано 719 664 случаев COVID-19, умерли более 20 тыс. человек.

Лидером среди стран по количеству случаев заражения остаются США, где заболели более 2,9 млн граждан и умерли 130 тыс. человек.

На втором месте Бразилия, где коронавирусом заразились 1,6 млн человек, умерли более 65 тыс. человек. В России более 686 тыс. заболевших и 10 тыс. умерших.

Всего в мире коронавирусом заболели 11,6 млн человек. Умерли 538 тыс. человек.