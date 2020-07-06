» » » Умер композитор Эннио Морриконе
﻿
  • 6 июль 2020 19:55
  • 21

Умер композитор Эннио Морриконе

Умер композитор Эннио МорриконеНа 92-м году жизни умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Он скончался в одной из римских клиник в ночь на 6 июля, сообщило издание TJournal со ссылкой на Corriere Dello Sierra.

 

За несколько дней до смерти композитор упал и сломал бедро. Смерть, как отмечает издание, наступила «от последствий падения».

 

Эннио Морриконе известен как автор музыки к десяткам фильмов, среди которых «Профессионал», «Спрут», «Хороший, плохой, злой», «Легенда о пианисте», «Однажды в Америке», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмёрка». За музыку к последней картине он получил «Оскар» в 2016 году. В 2007 году получил награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.


Похожие статьи:
﻿
Объявлены обладатели «Оскара»

Объявлены обладатели «Оскара»

Международные Новости
﻿
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме Квентина Тарантино

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме Квентина Тарантино

Международные Новости / Культура
﻿
Умер режиссер фильмов «Рокки» и «Карате-кид»

Умер режиссер фильмов «Рокки» и «Карате-кид»

Общество / Международные Новости
﻿
Умер легендарный Принс

Умер легендарный Принс

Общество / Международные Новости
﻿
Умер композитор Джеймс Ласт

Умер композитор Джеймс Ласт

Международные Новости / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика