Умер композитор Эннио Морриконе

На 92-м году жизни умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Он скончался в одной из римских клиник в ночь на 6 июля, сообщило издание TJournal со ссылкой на Corriere Dello Sierra.

За несколько дней до смерти композитор упал и сломал бедро. Смерть, как отмечает издание, наступила «от последствий падения».

Эннио Морриконе известен как автор музыки к десяткам фильмов, среди которых «Профессионал», «Спрут», «Хороший, плохой, злой», «Легенда о пианисте», «Однажды в Америке», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмёрка». За музыку к последней картине он получил «Оскар» в 2016 году. В 2007 году получил награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.