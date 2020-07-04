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  • 4 июль 2020 14:48
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Геннадий Хазанов рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации

Геннадий Хазанов рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализацииНародный артист России Геннадий Хазанов рассказал, что не стоит беспокоиться о его состоянии, так как он чувствует себя нормально. Его комментарий приводит РИА Новости.

 

«Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной», — сказал артист.

 

Ранее сообщалось, что Хазанова госпитализировали в кардиологическое отделение больницы. Отмечалось, что у артиста диагностировали нестабильную стенокардию.

 

Первые сообщения о том, что к артисту приезжали врачи, появились в СМИ 3 июля. Позднее Хазанов опроверг эту информацию и отметил, что чувствует себя хорошо.

 

Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».


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