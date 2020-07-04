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  • 4 июль 2020 9:11
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Жертвами столкновения поезда с автобусом в Пакистане стали 29 человек

Как минимум 29 человек погибли в пакистанской провинции Пенджаб в результате столкновения автобуса с пассажирским поездом, сообщает The Hindu. 

 

Жертвами столкновения поезда с автобусом в Пакистане стали 29 человек

 

ДТП произошло ранним утром 3 июля на нерегулируемом переезде близ Шекхупура. В салоне микроавтобуса Toyota находились представители сикхской общины Пешавара, которые возвращались домой из города Нанкан-Сахиба — одного из основных центров паломничества сикхов, где родился основатель этого религиозного течения Нанак. Следовавший из Лахора экспресс на полной скорости протаранил автобус и протащил его по путям, фактически разорвав на две части.

 

Первоначально сообщалось о 19 жертвах, более 10 человек были доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Позже стало известно, что в аварии погибли 29 человек.


Соболезнование родственникам жертв выразилпремьер-министр Пакистана Имран Хан.


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