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  • 4 июль 2020 9:02
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Скончался отец Хабиба Нурмагомедова

Отец известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве после продолжительной болезни. В апреле он был госпитализирован с пневмонией, позже перенес инсульт и операцию на сердце. У него был диагностирован коронавирус.

 

Скончался отец Хабиба Нурмагомедова

 

В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер известного бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил в своем Телеграм-канале президент Чечни Рамзан Кадыров.

 

«От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!», — написал глава Чечни.

 

Как сообщает Eurosport, 25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с пневмонией. Позже он перенес инсульт, операцию на сердце и впал в кому. У него был также диагностирован коронавирус, пишет РТ Спорт.

 

В сентябре 2019 года Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России за воспитание наибольшего количества чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира.


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