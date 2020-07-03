» » » В Европе появятся новые деньги
﻿
  • 3 июль 2020 22:35
  • 35

В Европе появятся новые деньги

В Европе появятся новые деньгиЕвропейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал выпуск новых печатных банкнот достоинством в пять и десять евро. На новых деньгах, которые скоро появятся в обращении в Европе, появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард. Информация об этом опубликована на официальной странице регулятора в Twitter.

 

В обращение купюры запустят со следующей недели. До этого момента в еврозоне расплачиваются деньгами с подписями трех предшественников Лагард: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги. Главой ЕЦБ Лагард стала в 2019 году. Старые банкноты останутся законным платежным средством.

 

В 2007-2011 годах Лагард была министром финансов Франции и получила международное признание на этом посту за умелое руководство экономикой страны в условиях глобального кризиса. С 2011 года она возглавляла МВФ.


Похожие статьи:
﻿
Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева

Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева

Международные Новости
﻿
Глава МВФ Кристин Лагард подала в отставку

Глава МВФ Кристин Лагард подала в отставку

Международные Новости
﻿
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Международные Новости
﻿
Кристин Лагард переизбрана директором-распорядителем МВФ

Кристин Лагард переизбрана директором-распорядителем МВФ

Экономика / Международные Новости
﻿
Глава МВФ заявила премьеру Греции, что новых кредитов не будет из-за просрочки

Глава МВФ заявила премьеру Греции, что новых кредитов не будет из-за просрочки

Экономика / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика