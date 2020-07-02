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  • 2 июль 2020 21:09
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Новый дизайн Windows 10 анонсировали официально

Новый дизайн Windows 10 анонсировали официальноMicrosoft официально представила новый дизайн меню "Пуск" и ряда других элементов интерфейса операционной системы Windows 10. Со вчерашнего дня преобразившаяся "десятка" доступна участникам программы предварительного тестирования.

 

Наиболее заметное изменение: вместо цветных "живых плиток" и цветного же фона значков в меню "Пуск" будут квадраты и прямоугольники с перерисованными в новом стиле иконками. Фон, окружающий их, будет полупрозрачным.

 

Обновленное меню "Пуск" в Windows выглядит более единообразно и меньше отвлекает пользователя. В нем больше порядка, поэтому легче увидеть нужные программы.

 

Кроме того, Microsoft переработала в Windows интерфейс переключения между программами по сочетанию клавиш Alt+Tab. Теперь там будут отображаться все вкладки, открытые в браузере Microsoft Edge, а не только одна, активная в каждом открытом окне программы. Те, кому такой подход не понравится, смогут, переключив настройку, вернуть все как было.

 

Небольшие изменения произойдут и в интерфейсе панели задач. Для пользователей, зарегистрированных в Xbox Live, там будет по умолчанию автоматически отображаться значок сервиса. У тех, кто использует свой Android-смартфон в связке с Windows, аналогичным образом отобразится приложение "Ваш телефон". Речь идет о ситуации, когда происходит первоначальная настройка Windows на компьютере — у существующих пользователей ничего не поменяется.


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