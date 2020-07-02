В Казахстане ужесточают карантин

В Казахстане с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом ужесточаются карантинные меры. Ограничения вводятся с 5 июля на 14 дней, говорится на сайте казахстанского правительства.

В частности, в стране приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничивается работа общественного транспорта. Железнодорожное (с ограничениями) и авиасообщение между регионами сохраняется, как и международное авиасообщение (без увеличения списка стран).

Гражданам на две недели запрещается проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и других массовых мероприятий. Ограничивается перемещение лиц старше 65 лет и населения по улицам, паркам, скверам — не более трех человек. Индивидуальные тренировки на открытом воздухе разрешены.

Кроме того, запрещается работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, объектов культуры, детских садов, религиозных объектов, кинотеатров и другие. Остаются работать медицинские центры (по записи), аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки.

Дистанционная форма работы сохранится для не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и других организаций.

Работа объектов общественного питания на открытом воздухе, строительных и промышленных предприятий, автомоек, сервисов по ремонту автомобилей и бытовой техники, центров обслуживания населения и банков второго уровня сохраняется с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Также продолжатся строительные работы на открытом воздухе и сельхозработы.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены.

Вернуться к жесткому карантину в стране ранее поручил президент Касым-Жомарт Токаев.

По состоянию на 1 июля, в Казахстане зарегистрировано 42,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, прирост за день составил 1509 случаев (из них 981 — бессимптомные носители).