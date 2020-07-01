Обнаружен новый штамм свиного гриппа, который может привести к пандемии

Китайские ученые объявили об обнаружении нового штамма свиного гриппа, который может передаваться от свиней к людям и способен распространиться до масштабов пандемии. Новый штамм под названием G4 генетически связан со штаммом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, пишет Euronews.

Исследователи из Китайского сельскохозяйственного университета, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Университета Ноттингема в Великобритании сообщили, что в результате наблюдения за вирусом гриппа у свиней в период с 2011 по 2018 год они открыли новый штамм H1N1, который назвали G4.

Авторы статьи отмечают, что свиней следует рассматривать как промежуточных хозяев или "сосуды для смешивания" вирусов пандемического гриппа.



"Вирус G4 имеет все основные признаки вируса, распространение которого может перерасти в пандемию", - говорится в исследовании, опубликованном в понедельник в журнале PNAS.

Серологическое исследование показало, что у 10% работников ферм, контактировавших со свиньями, есть антитела к этому штамму. Чаще всего их выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.

В настоящее время вирус передается от свиней к людям, и нет практически никаких доказательств того, что инфекция сейчас может передаваться от человека к человеку. Но ученых беспокоит, что вирус может мутировать дальше, став гораздо более контагиозным.