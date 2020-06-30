Интерпол отказался искать Дональда Трампа по запросу Ирана

Интерпол не будет рассматривать запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и других лиц, которых Тегеран считает причастными к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

В штаб-квартире организации в Лионе заявили, что Интерпол в соответствии со своими внутренними правилами не может осуществлять действия военного, политического, религиозного или расового характера.

Напомним, что ранее судебные власти Ирана обратились к Интерполу с требованием внести в международный розыск президента США Дональда Трампа.