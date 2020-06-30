» » » В Китае обнаружен опасный вирус, грозящий новой пандемией
﻿
  • 30 июнь 2020 12:16
  • 710

В Китае обнаружен опасный вирус, грозящий новой пандемией

В Китае обнаружен опасный вирус, грозящий новой пандемиейУченые в Китае идентифицировали новый штамм вируса гриппа, обладающий серьезным потенциалом к возникновению пандемии.

 

Как передает BBC, вирус проявился совсем недавно, его разносчиком выступают свиньи, однако он способен заражать и людей. Исследователей беспокоит, что вирус может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, вызвав новую глобальную эпидемию.

 

По словам ученых, хотя на данный момент ситуация еще не стала угрожающей, новый патоген обладает всеми типичными характеристиками, указывающими на высокую степень приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля.

 

Последняя массовая эпидемия вируса схожего типа, с которой столкнулся мир, - вспышка свиного гриппа, начавшаяся в 2009 году в Мексике. Смертность от него оказалась ниже, чем опасались изначально, - главным образом потому, что вирус был похож на прочие вирусы гриппа, циркулировавшие в предшествующие годы, и у многих уязвимых категорий пациентов (главным образом, людей зрелого возраста) оказался иммунитет к нему.

 

Особенность же нынешнего вируса в том, что он совершенно нов, не похож на другие и устойчивость к нему у людей либо очень низка, либо ее нет совсем.


Похожие статьи:
﻿
ВОЗ не объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

ВОЗ не объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

Международные Новости
﻿
Смертельный вирус достиг международного масштаба

Смертельный вирус достиг международного масштаба

Международные Новости
﻿
Обнаружен новый опасный вирус на Android

Обнаружен новый опасный вирус на Android

Международные Новости / Технологии
﻿
На YouTube обнаружили новый опасный вирус

На YouTube обнаружили новый опасный вирус

Международные Новости / Технологии
﻿
В Южной Корее обнаружили высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N6

В Южной Корее обнаружили высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N6

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика