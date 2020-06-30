В Китае обнаружен опасный вирус, грозящий новой пандемией

Ученые в Китае идентифицировали новый штамм вируса гриппа, обладающий серьезным потенциалом к возникновению пандемии.

Как передает BBC, вирус проявился совсем недавно, его разносчиком выступают свиньи, однако он способен заражать и людей. Исследователей беспокоит, что вирус может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, вызвав новую глобальную эпидемию.

По словам ученых, хотя на данный момент ситуация еще не стала угрожающей, новый патоген обладает всеми типичными характеристиками, указывающими на высокую степень приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля.

Последняя массовая эпидемия вируса схожего типа, с которой столкнулся мир, - вспышка свиного гриппа, начавшаяся в 2009 году в Мексике. Смертность от него оказалась ниже, чем опасались изначально, - главным образом потому, что вирус был похож на прочие вирусы гриппа, циркулировавшие в предшествующие годы, и у многих уязвимых категорий пациентов (главным образом, людей зрелого возраста) оказался иммунитет к нему.

Особенность же нынешнего вируса в том, что он совершенно нов, не похож на другие и устойчивость к нему у людей либо очень низка, либо ее нет совсем.