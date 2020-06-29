Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани

Судебные власти Ирана обратились к Интерполу с требованием внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом пишет агентство Mehr.

«Удалось идентифицировать в общей сложности 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран», — заявил прокурор Тегерана Али Мехр в понедельник, 29 июня.

«Во главе списка стоит президент США Дональд Трамп», — добавил он. Иранские власти выдали ордер на арест всех фигурантов дела. Прокурор отметил, что эти лица обвиняются в «убийстве» и «терроризме».

Напомним, 3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма». Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.