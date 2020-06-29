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  • 29 июнь 2020 14:09
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Крупные компании начали бойкотировать Facebook

Крупные компании начали бойкотировать FacebookСостояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга всего за день сократилось более чем на $7 млрд после того, как крупные компании отказались от размещения рекламы на принадлежащих IT-гиганту платформах. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

 

26 июня, ценные бумаги Facebook на бирже NASDAQ упали на 8,3%, до $216,08 за штуку. В результате капитализация IT-гиганта снизилась на $56 млрд, а сам Цукерберг стал беднее на $7,2 млрд, уступив третье место в списке богатейших людей мира главе концерна LVMH Бернару Арно.

 

Агентство отмечает, что резкое падение стоимости акций произошло после того, как компания Unilever, являющаяся одним из крупнейших в мире рекламодателей, отказалась от коммерческих размещений в Facebook до конца 2020 года. Ранее IT-гиганта также бойкотировали такие крупные бренды, как Coca-Cola, Verizon, North Face и Hershey.

 

«Сложности с нынешним культурным ландшафтом вновь возложили на бренды ответственность за обучение, реакцию и действия для создания надёжной и безопасной цифровой экосистемы», — отметили представители Unilever.

 

К отказу от рекламы на принадлежащих Facebook платформах призывали Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, «Антидиффамационная лига США» (ADL) и другие правозащитники. По их мнению, руководство Facebook не принимает достаточных мер для борьбы с контентом расистского характера и фейковыми сообщениями в соцсетях.

 

«Facebook запретит любые проявления ненависти в рекламе, а также будет маркировать публикации, которые могут представлять интерес для общественности, но нарушают правила компании», — заявил Марк Цукерберг.

 

В начале июня десятки сотрудников Facebook объявили «виртуальную забастовку» и прекратили работу. Их возмутило, что глава компании Марк Цукерберг предпочёл ничего не делать с постами президента США Дональда Трампа, пригрозившего открыть стрельбу по протестующим.


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