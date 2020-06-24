Укрепляя стратегическое партнерство

Первым пунктом программы пребывания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в столице Российской Федерации городе Москве стали переговоры лидеров двух стран.Главу нашего государства в Кремле приветствовал Президент России Владимир Путин.

В ходе беседы рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Следует отметить, что на эти дни планировался государственный визит Президента Узбекистана в Россию. Однако глобальное распространение пандемии коронавируса изменило планы, и это мероприятие было перенесено на более поздние сроки.

Глава российского государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за принятие приглашения на участие в торжествах по случаю Великой Победы.

«Это очень зримый знак наших особых союзнических отношений», - отметил Владимир Путин, говоря о предстоящем впервые в истории независимого Узбекистана участии представителей Вооруженных Сил нашей страны в параде 24 июня на Красной площади.

Президент России также отдельно подчеркнул огромный вклад Узбекистана в Победу, усилия тыловиков, великодушие нашего народа, проявленное к эвакуированным. Особо было отмечено создание в Ташкенте Парка Победы.

В свою очередь, глава нашего государства поздравил Владимира Путина и весь российский народ с великим праздником. «Это – наша общая история, общая победа», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Выражена признательность российской стороне за готовность предоставить архивные материалы для обогащения фонда Мемориального комплекса в Парке Победы в Ташкенте, а также установления более достоверных статистических данных о вкладе народа Узбекистана в Победу.

Стороны с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних связей в последние годы.

Несмотря на негативное воздействие последствий мирового кризиса, товарооборот демонстрирует устойчивый рост. Так, в прошлом году он достиг 6,6 миллиарда долларов. За первые месяцы текущего года объем взаимной торговли составил порядка 2 миллиардов долларов.

Ведущие компании наших стран углубляют кооперацию: в настоящее время это 2 тысячи совместных предприятий и новые инвестиционные проекты на сумму свыше 12 миллиардов долларов, с охватом всех основных отраслей экономики нашей страны.

В целом, российские инвестиции в экономику Узбекистана превысили 10 миллиардов долларов.

Другое приоритетное направление – это наблюдаемый интенсивный научно-образовательный обмен. За последние несколько лет в Узбекистане созданы 7 филиалов ведущих российских вузов. Их общее число составляет уже 10. На очереди – открытие филиалов еще 4 российских университетов.

И таких примеров взаимовыгодного и результативного сотрудничества очень много.





Это не только торговля, инвестиции, транспорт и образование, но также и сельское хозяйство, наука и инновации, здравоохранение, культура, туризм и другие важные направления. Главы государств подробно рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений. Подчеркнута важность продолжения активного диалога и обеспечения практической реализации договоренностей в рамках деятельности Совместной комиссии на уровне глав правительств и Межправительственной комиссии.

Правительствам двух стран поручено продолжить тщательную подготовку предстоящего саммита, обратив внимание на новые экономические программы и прорывные инвестиционные проекты. Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке. Согласовали график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки и проведения очередных саммитов СНГ и ШОС.

На этом встреча Президентов Шавката Мирзиёева и Владимира Путина завершилась.

Запланировано участие главы нашего государства в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом.

Уза