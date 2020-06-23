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  • 23 июнь 2020 15:35
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Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы

Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмыПервомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщает РИА Новости.

 

Экс-главу государства признали виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Суд также постановил лишить Атамбаева государственных наград и конфисковать имущество.

 

Как пишет 24.kg, Атамбаев отказался выступать в суде с последним словом. Прокуроры просили назначить ему наказание в виде 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

 

Азиз Батукаев, приговоренный к 16 годам тюрьмы, был освобожден в 2013 году до завершения срока его заключения под предлогом тяжелой болезни. В ходе расследования было установлено, что Батукаева освободили по прямому указанию Атамбаева. Осенью уголовное дело передали в суд. Обвиняемыми проходят 19 человек, включая ряд высокопоставленных чиновников.

 

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В конце июня 2019 года Атамбаева лишили неприкосновенности, против него выдвинули обвинения в коррупции. В августе прошлого года Атамбаев был задержан в своей резиденции в ходе спецоперации.

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