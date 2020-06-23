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  • 23 июнь 2020 10:49
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Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежаВласти Саудовской Аравии из-за коронавируса разрешили участвовать в хадже в этом году - ежегодном паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине - только небольшому числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве, паломники из-за рубежа не смогут принять участие в этом году.

 

Об этом говорится в выпущенном в понедельник сообщении министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

 

«В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году - по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей», – говорится в сообщении министерства.

 

Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.

 

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч. С начала пандемии умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч.


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