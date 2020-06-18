Наушники AirPods взорвались в ухе у человека

Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.

Инцидент произошел 19 мая. Пострадал 23-летний житель города Чжэнчжоу — он повредил кожу правого уха.

Два дня владельца наушников лечили противовоспалительными препаратами, однако и после терапии он жалуется на проблемы со слухом. Медики также нашли в ухе следы кровотечения, отмечает портал.

В китайской соцсети Weibo сообщалось, что молодой человек купил гарнитуру в одном из магазинов — партнеров Apple. Комплект наушников из бракованной партии отправили в компанию, чтобы та разобралась с причинами происшествия.

Утверждается также, что пострадавшему выплатили компенсацию в соответствии с местными законами.