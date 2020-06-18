Пекин полностью изолирован. Вирус мутировал? Нас ждёт вторая волна коронавируса?

Пекин полностью изолировали из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Мир24.

Теперь запрещено выезжать за пределы города на такси или попутных машинах. На выезде из столицы устанавливают блокпосты. Опасность, как и полгода назад, пришла с продуктового рынка. Однако ученые считают, что в этот раз COVID-19 попал туда из-за границы

В Пекине вторая волна коронавируса.

Что известно на данный момент:

— 12 июня на крупнейшем городском оптовом рынке «Синьфади» выявили 45 случаев коронавируса;

— военное положение ввели в районе Фэнтай на юге Пекина и в городе Боадин;

— в 11 кварталах, расположенных рядом с рынком, введён строгий контроль;

— более 900 внутренних рейсов отменено в аэропортах Шоуду и Дасин;

— местные учёные уверены, что новый вид коронавируса заразнее предыдущего;

— со среды введены частичные ограничения на перемещения людей: жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город без уважительной причины;

— для выезда из Пекина нужно предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус;

— столичные школы вновь переведены на дистанционное обучение, отменены культурно-развлекательные мероприятия, закрыты бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек;

— власти заявляют, что вспышка коронавируса все еще в стадии роста, риск распространения эпидемии велик.