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  • 18 июнь 2020 14:43
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Пекин полностью изолирован. Вирус мутировал? Нас ждёт вторая волна коронавируса?

Пекин полностью изолировали из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Мир24. 

 

Пекин полностью изолирован. Вирус мутировал? Нас ждёт вторая волна коронавируса?

 

Теперь запрещено выезжать за пределы города на такси или попутных машинах. На выезде из столицы устанавливают блокпосты. Опасность, как и полгода назад, пришла с продуктового рынка. Однако ученые считают, что в этот раз COVID-19 попал туда из-за границы

 

В Пекине вторая волна коронавируса. 

 

Что известно на данный момент:

— 12 июня на крупнейшем городском оптовом рынке «Синьфади» выявили 45 случаев коронавируса;

— военное положение ввели в районе Фэнтай на юге Пекина и в городе Боадин;

— в 11 кварталах, расположенных рядом с рынком, введён строгий контроль;

— более 900 внутренних рейсов отменено в аэропортах Шоуду и Дасин;

— местные учёные уверены, что новый вид коронавируса заразнее предыдущего;

— со среды введены частичные ограничения на перемещения людей: жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город без уважительной причины;

— для выезда из Пекина нужно предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус;

— столичные школы вновь переведены на дистанционное обучение, отменены культурно-развлекательные мероприятия, закрыты бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек;

— власти заявляют, что вспышка коронавируса все еще в стадии роста, риск распространения эпидемии велик.


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