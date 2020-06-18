Страшная авария в Челябинске: у грузовика отказали тормоза

Жуткая авария в Челябинской области России: грузовик подмял под себя и разбил 5 автомобилей.

На месте погибли 2 человека. И еще 7 травмированы и находятся в реанимации. Предварительно известно, у фуры отказали тормоза. Водитель успел по служебной рации сообщить об этом спасателям, но избежать столкновения не смог.

Водитель грузовика Shaanxi задержан после массового ДТП. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По факту аварии начата проверка исполнения законодательства, регулирующего режим труда и отдыха водителей.

Ранее стало известно, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Ход и расследование дела поставлены на контроль в прокуратуре.