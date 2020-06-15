Павел Дуров поставил ультиматум Facebook и Instagram

Основатель Telegram жалуется на то, что социальные сети одобряют рекламные кампании мошенников, которые заманивают пользователей от имени Дурова.

«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени, – пишет Дуров на своем Telegram-канале. – Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей».

По его словам, среди потерявших деньги в результате этих схем есть пожилые люди и пенсионеры. Последний случай подобного обмана описан в СМИ сегодня, но сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад.

Дуров отметил, что, несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года.

«Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем», – написал он.

Дуров уверен, что ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима.

«В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов», – написал он.

В противном случае, Дуров призвал пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений.

«Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов», – резюмировал он.