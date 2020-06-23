Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 июня превысило 8,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 8 162 276 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 143,5 тысячи. За весь период пандемии скончались 441 668 инфицированных, 3,94 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,1 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (923,1 тысячи человек), Россия (545,4 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (343 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (299,6 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 116 962 человека. Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.