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  • 15 июнь 2020 9:57
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Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

Турция начала новую операцию против курдов в ИракеВооруженные силы Турции в воскресенье начали операцию «Лапа орла» против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, передает РИА Новости.

 

«Операция "Лапа орла" началась. Наши самолеты обрушивают пещеры на головы террористов», – заявили в Минобороны страны.

 

Источник сообщил агентству Рейтер, что турецкие военные самолеты атаковали позиции курдов на севере Ирака.

 

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

 

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

 

На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.


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