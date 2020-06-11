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  • 11 июнь 2020 22:06
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Предсказано исчезновение привычных авиапассажирам удобств после пандемии

Предсказано исчезновение привычных авиапассажирам удобств после пандемииПосле спада пандемии коронавируса многие удобства и сервисы, к которым привыкли путешественники, могут исчезнуть в связи с адаптацией к новым правилам и нормам безопасности. Об этом пишет SFGate.

 

Предсказывается, в частности, что некоторые авиакомпании откажутся от подачи горячих блюд пассажирам и заменят их закусками в безопасных упаковках, чтобы максимально сократить взаимодействие стюардесс и туристов.

 

Кроме того, перевозчикам, вероятно, исходя из санитарно-гигиенических требований, порекомендуют исключить использование подушек и пледов на борту самолетов. Та же мера может коснуться, к примеру, выдаваемых на борту досуговых гаджетов — в частности, разрешат применять исключительно одноразовые наушники.

 

Наконец, пассажиры самолетов с большой вероятностью больше не смогут пользоваться душевыми в самолетах и «шведским столом» в залах ожидания для бизнес-класса. Вдобавок изменится формат общения с членами экипажа, так как после пандемии всех сотрудников авиакомпаний и клиентов обяжут носить защитные маски на лицах.

 

Также сообщалось, что журналы, предоставляемые авиакомпаниями на борту, также могут исчезнуть из самолетов после пандемии коронавируса. Вероятность попадания инфекции на страницы невысока, однако перевозчики предпримут все меры, чтобы пройти санитарные проверки.


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