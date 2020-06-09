Актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходом

В центре Москвы заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП.

Видео и фото очевидцев появились в Сети. На кадрах видно, что актер находится в состоянии сильного опьянения.

По данным «Интерфакса», на Смоленской площади Ефремов на джипе «Гранд-Чероки» совершил столкновение с несколькими автомобилями. Пострадал водитель другого автомобиля. Его увезли на реанимобиле. Позже он скончался.

Заведено уголовное дело, актер уже признал себя виновным. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Кроме того, вместо домашнего ареста Ефремова могут отправить в СИЗО.