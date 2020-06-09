» » » Актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходом
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  • 9 июнь 2020 18:01
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Актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходом

Актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходомВ центре Москвы заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП.

 

Видео и фото очевидцев появились в Сети. На кадрах видно, что актер находится в состоянии сильного опьянения.

 

По данным «Интерфакса», на Смоленской площади Ефремов на джипе «Гранд-Чероки» совершил столкновение с несколькими автомобилями. Пострадал водитель другого автомобиля. Его увезли на реанимобиле. Позже он скончался.

 

Заведено уголовное дело, актер уже признал себя виновным. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Кроме того, вместо домашнего ареста Ефремова могут отправить в СИЗО.


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