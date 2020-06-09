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  • 9 июнь 2020 14:52
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В Уфе студент-таджикистанец погиб при спасении тонущего ребенка

В Уфе 18-летний студент из Таджикистана Хаджимурат Каландаров погиб, спасая из воды тонущего мальчика, сообщает сайт телерадикомпании «Башкортостан».

 

В Уфе студент-таджикистанец погиб при спасении тонущего ребенка

 

Инцидент произошел на реке Белой 7 июня. Хаджимурат Каландаров, недавно окончивший первый курс Башкирского государственного аграрного университета, отдыхал на пляже реки и заметил тонущего ребенка. Он бросился в воду и вытолкнул мальчика на берег, но самому ему спастись не удалось.

 

Водолазы нашли его тело через несколько часов. Его имя стало известно СМИ только на следующий день. «Не увидишь ведь даже пузырьков, если под водой воздуха не хватает. Никто из очевидцев не заметил, что человек тонул. Мы тоже надеялись до конца, что он куда-то ушел», — рассказал брат погибшего Самижон Резвонов.


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