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  • 7 июнь 2020 10:39
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Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти

Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефтиМинистр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военному решению политического конфликта с Турцией. Причиной конфликта являются мигранты и нефтяной спор. Об этом сообщает издание Кathimerini.

 

Министр подтвердил слова премьер-министра по национальной безопасности Александроса Диакопулоса о готовности Греции к военному конфликту.

 

"В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением - это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой - позаботиться об усилении сдерживающей составляющей Вооруженных сил", - заявил глава Минобороны.

 

Отметим, отношения Греции и Турции ухудшились в 2020 году на фоне миграционного кризиса и споров из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях.

 

Добавим, Турция открыла границы для беженцев из Сирии. Однако, в Греции заявили, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности.

 

В то же время, нефтегазовый спор этих стран связан с попытками Стамбула вести разведку и добычу ресурсов в районе континентального шельфа Греции.


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