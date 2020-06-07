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  • 7 июнь 2020 10:33
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Опубликованы фото "анти-коронавирусных" кресел самолета

Опубликованы фото "анти-коронавирусных" кресел самолетаПроизводители представили новый вариант кресел самолетов, которые помогут соблюдать требования по социальному дистанцированию, введенные в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.

 

Конструкция выглядит как вертикальный выступ-разделитель между креслами у иллюминатора и прохода. Он находится на центральном кресле. Отмечается, что такая конфигурация пассажирских кресел помогает значительно увеличить расстояние между путешественниками.

 

Отмечается, что разработка препятствует распространению инфекции, защищает путешественников от других зараженных пассажиров и, соответственно, снижает риск заражения.

 

Предполагается, что подобная конфигурация может быть адаптирована для 90 процентов всех существующих в настоящее время кресел самолетов. Правда, не уточняется, будут ли они использованы в ближайшее время для рейсов.

 

Автором проекта под названием Interspace Lite стала транспортная компания Universal Movement. Разработка новых кресел велась совместно с авиакосмическим производителем Safran.


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