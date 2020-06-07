» » » В работе Telegram произошёл глобальный сбой
﻿
  • 7 июнь 2020 10:25
  • 15

В работе Telegram произошёл глобальный сбой

В работе Telegram произошёл глобальный сбойКак сообщает RT со ссылкой на Downdetector.com, большинство пользователей испытывают проблемы с подключением к мессенджеру.

 

По данным портала, наибольшее количество жалоб зафиксировано в России. Пользователи в других странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и Канаде, также сообщают о неполадках.

 

Пользователи из Узбекистана в соцсетях также заявили о проблемах с подключением к мессенджеру. На территории Узбекистана в данный момент доступ к ресурсу восстановлен.

 

В июне 2019 года Telegram сообщал о DDoS-атаке на систему, что стало причиной сбоя в его работе.


Похожие статьи:
﻿
Facebook, Instagram и WhatsApp поразил глобальный сбой

Facebook, Instagram и WhatsApp поразил глобальный сбой

Международные Новости
﻿
В работе YouTube произошел сбой

В работе YouTube произошел сбой

Международные Новости / Технологии
﻿
Блокировка Telegram в России приобрела рекордный масштаб

Блокировка Telegram в России приобрела рекордный масштаб

Международные Новости / Технологии
﻿
В работе Telegram произошел массовый сбой

В работе Telegram произошел массовый сбой

Международные Новости / Технологии
﻿
В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Международные Новости / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика