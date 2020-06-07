В работе Telegram произошёл глобальный сбой

Как сообщает RT со ссылкой на Downdetector.com, большинство пользователей испытывают проблемы с подключением к мессенджеру.

По данным портала, наибольшее количество жалоб зафиксировано в России. Пользователи в других странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и Канаде, также сообщают о неполадках.

Пользователи из Узбекистана в соцсетях также заявили о проблемах с подключением к мессенджеру. На территории Узбекистана в данный момент доступ к ресурсу восстановлен.

В июне 2019 года Telegram сообщал о DDoS-атаке на систему, что стало причиной сбоя в его работе.