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  • 6 июнь 2020 9:33
  • 32

6 июня - день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

6 июня - в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина - празднуется День русского языка, который отмечается и в ООН.

 

6 июня - день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

 

Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.

 

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты. В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать.

 

6 июня - день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

 

В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось торжественными мероприятиями.


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