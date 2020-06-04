» » » В одном из российских регионов произошла экологическая катастрофа
﻿
  • 4 июнь 2020 13:53
  • 33

В одном из российских регионов произошла экологическая катастрофа

В одном из российских регионов произошла экологическая катастрофаВ Краснодарском крае на севере России произошла масштабная утечка нефтепродуктов. Около 21 тысяч куб. м дизтоплива разлились на территории 20 га, часть из них попала в местные реки. Об этом сообщают РИА Новости.

 

Инцидент произошел в городе Норильск из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан. На территории Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации.

 

Российские власти оценивают ущерб от катастрофы в десятки миллиардов рублей. Концентрация вредных веществ в реках превышает норму в десятки тысяч раз.

 

По словам местных представителей Greenpeace, инцидент стал крупнейшим разливом нефтепродуктов в арктической зоне РФ, а устранение последствий экологической катастрофы займет более десяти лет. При этом отмечается, что экосистема вряд ли сможет восстановиться.


Похожие статьи:
﻿
В пожаре в Кемерово погибли десятки человек

В пожаре в Кемерово погибли десятки человек

Международные Новости / Проишествия
﻿
Мощный взрыв произошел на подлежащей сносу британской электростанции

Мощный взрыв произошел на подлежащей сносу британской электростанции

Международные Новости / Проишествия
﻿
Ученые предупредили о надвигающейся на Атлантику экологической катастрофе

Ученые предупредили о надвигающейся на Атлантику экологической катастрофе

Международные Новости / Наука
﻿
В США произошла вторая за день стрельба на территории университета

В США произошла вторая за день стрельба на территории университета

Международные Новости / Проишествия
﻿
Китайский мальчик выжил после падения в 16-метровый водопад

Китайский мальчик выжил после падения в 16-метровый водопад

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика