В одном из российских регионов произошла экологическая катастрофа

В Краснодарском крае на севере России произошла масштабная утечка нефтепродуктов. Около 21 тысяч куб. м дизтоплива разлились на территории 20 га, часть из них попала в местные реки. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Норильск из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан. На территории Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации.

Российские власти оценивают ущерб от катастрофы в десятки миллиардов рублей. Концентрация вредных веществ в реках превышает норму в десятки тысяч раз.

По словам местных представителей Greenpeace, инцидент стал крупнейшим разливом нефтепродуктов в арктической зоне РФ, а устранение последствий экологической катастрофы займет более десяти лет. При этом отмечается, что экосистема вряд ли сможет восстановиться.